Berlijn: Rusland gebruikt energie als ‘wapen’

Rusland zet energie in als een “wapen” tegen het Westen. Dat zei de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat Robert Habeck in een reactie op de sancties van Moskou tegen westerse energiebedrijven. Ook komt er minder gas uit Rusland naar Europa door pijplijnen over Oekraïens grondgebied.

Volgens Habeck loopt de situatie steeds verder uit de hand en zet Rusland energie nu op verschillende vlakken in als wapen. De Europese gasprijs ging donderdag flink omhoog door zorgen over Russische leveringen via Oekraïne en de sancties van Moskou tegen westerse bedrijven. Het gaat daarbij onder meer om Europese dochters van het Russische staatsgasconcern Gazprom die nu zijn verboden zaken te doen met Rusland.

Duitsland is al enige tijd bezig om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, bijvoorbeeld door meer terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan te leggen. Duitsland is een van de grootste afnemers van Russisch gas. Volgens Habeck komt er vanwege de oplopende ruzie tussen Rusland en de Oekraïense gasnetbeheerder nu 3 procent minder geïmporteerd gas binnen in Duitsland.

Rusland is er al vaker van beschuldigd zijn fossiele brandstoffen als geopolitiek en economisch wapen in te zetten, waaronder door de Amerikaanse en Oekraïense regering en ook het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

De Nederlandse Gasunie, verantwoordelijk voor het gasleidingennetwerk, ziet nog geen problemen ontstaan door de lagere volumes gas die naar Duitsland stromen. Eerder deze week maakte de Duitse autoriteit voor gasinfrastructuur al bekend dat onder andere vanuit Nederland, maar ook Noorwegen, meer gas naar Duitsland stroomt.

“Sinds de crisis in Oekraïne is hier al op geanticipeerd. Eerst kwamen alle gasstromen uit het oosten, maar nu is al ingezet op meer lng uit andere landen, dus gaat er meer van west naar oost”, aldus een Gasunie-woordvoerster.