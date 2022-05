Verzekeraar Aegon nipt hoger in dieprode AEX na cijfers

Aegon ging donderdag licht omhoog in de Amsterdamse AEX-index die diep in het rood zakte. De verzekeraar zag het nettoresultaat stijgen dankzij een flinke boekwinst op de verkoop van de onderdelen in Hongarije. Beleggers kauwden verder nog na op het hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag voor koersdruk zorgde op Wall Street.

Door de aanhoudende sterke stijging van de consumentenprijzen keerde de vrees dat de Federal Reserve de rente in de komende maanden agressiever gaat verhogen weer terug. Hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor aandelen. De hoofdindex op Beursplein 5 kelderde in de ochtendhandel 2,9 procent tot 662,86 punten. De MidKap daalde 2 procent tot 969,10 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 2,4 procent.

Aegon won 0,2 procent. Het kwartaalresultaat werd volgens het bedrijf nog steeds negatief beïnvloed door overlijdensclaims in de Verenigde Staten als gevolg van het coronavirus, maar de verzekeraar ziet die invloed wel wegebben. Ook ligt het bedrijf naar eigen zeggen op schema om de financiële doelstellingen te realiseren.

Betaalbedrijf Adyen, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden tot de grootste verliezers, met minnen tot 6 procent. Ook zwaargewicht Shell moest het ontgelden met een verlies van 3 procent. Philips (min 6,7 procent) en DSM (min 3,4 procent) noteerden ex dividend, wat inhoudt dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode.

In de MidKap zakte OCI ruim 2 procent ondanks sterke kwartaalcijfers. Het bedrijf profiteerde van de sterke vraag en gestegen prijzen voor kunstmest door de oorlog in Oekraïne en verdubbelde de omzet. Pharming zakte 5 procent. De biotechnoloog boekte in het eerste kwartaal iets meer omzet, maar zag de winst halveren door hogere kosten.

In Frankfurt verloor Siemens 6 procent. Het Duitse industrieconcern zag de nettowinst halveren door een financiële klap van zo’n 600 miljoen euro door de westerse sancties tegen Rusland. Siemens liet daarnaast weten Rusland volledig te verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne na bijna 170 jaar actief te zijn geweest in dat land. Het bedrijf heeft zo’n 3000 medewerkers in Rusland.

Vodafone won 0,3 procent in Londen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times voert het telecomconcern fusiegesprekken met branchegenoot Three UK.

De euro was 1,0458 dollar waard, tegen 1,0554 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 103,38 dollar. Brentolie werd 2 procent goedkoper op 105,41 dollar per vat.