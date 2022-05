Krimp Britse economie in maart door hoge inflatie

De economie van het Verenigd Koninkrijk is in maart licht gekrompen omdat huishoudens door de hoge inflatie hun uitgaven temperden. Volgens het Britse nationale statistiekbureau was er een krimp van 0,1 procent in vergelijking met een maand eerder. In februari was er stagnatie van de economie.

De krimp hangt vooral samen met lagere bestedingen in de detailhandel, met name aan duurdere spullen, aldus het statistiekbureau. Vanwege de gestegen prijzen van energie en levensmiddelen houden huishoudens de hand meer op de knip. Zo werd minder met de auto gereden vanwege de dure brandstof. Ook werden minder nieuwe auto’s verkocht.

Over het gehele eerste kwartaal van dit jaar groeide de Britse economie met 0,8 procent, maar dat was wel zwakker dan de plus van 1,3 procent in het vierde kwartaal. De Bank of England (BoE) heeft al gewaarschuwd voor een forse afkoeling van de economie als gevolg van de hoge inflatie. De centrale bank denkt dat de inflatie in het najaar kan uitkomen op meer dan 10 procent. De BoE is al bezig de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.