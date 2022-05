Krant: Musk zet belang SpaceX in om Twitter-deal te betalen

Miljardair Elon Musk verkoopt mogelijk een deel van zijn belang in ruimtevaartbedrijf SpaceX om daarmee de overname van socialmediabedrijf Twitter financieel rond te krijgen. De Amerikaanse krant New York Post stelt op basis van ingewijden dat deze week aandelen SpaceX worden verkocht via een zogeheten onderhandse plaatsing. Musk zou daarbij een van de verkopers zijn nu hij fondsen werft om de overname van Twitter te financieren.

Volgens de krant gaat het om de verkoop van bestaande aandelen en niet om de plaatsing van nieuwe effecten. SpaceX zou zo’n 70 dollar (67 euro) per aandeel kunnen vragen. Daarmee zou aan het bedrijf een prijskaartje hangen van 125 miljard dollar. In augustus vorig jaar werd SpaceX na een nieuwe financieringsronde nog op 100 miljard dollar gewaardeerd.

Musk deed eerder een bod op Twitter van 44 miljard dollar, maar voor het weekend zei hij dat die overname “tijdelijk gepauzeerd” is. Hij wil namelijk eerst meer duidelijkheid over het aantal spamaccounts op Twitter. Mogelijk dat hij Twitter voor een lagere prijs zal overnemen. Musk twijfelde namelijk aan het vermogen van Twitter om in te schatten hoeveel accounts spam of nep zijn.