CNV: arbeidsmigrant niet de oplossing voor personeelskrapte

Voor het tegengaan van de krapte op de arbeidsmarkt zijn arbeidsmigranten niet de oplossing. Dat stelt vakbond CNV. Volgens voorzitter Piet Fortuin van de bond is het naar Nederland halen van buitenlandse arbeidskrachten een “kortzichtige oplossing” die niet houdbaar is voor de lange termijn. Daarbij wijst hij ook op het jaarverslag van de Arbeidsinspectie, waaruit zou blijken dat veel arbeidsmigranten onder slechte arbeidsomstandigheden leven, zowel qua werk als huisvesting. “Meer arbeidsmigratie is niet bespreekbaar zolang zoveel Nederlanders nog aan de kant staan”, aldus Fortuin.

Volgens de bond zou juist beter gekeken moeten worden naar het onbenut arbeidspotentieel. Volgens CNV staan zeker een miljoen mensen nog aan de kant. Dit zijn mensen die door werkgevers worden genegeerd, vaak omdat sommige groepen wat extra begeleiding nodig hebben of omdat ze ouder zijn.

Volgens Fortuin komen 55-plussers bijvoorbeeld nog altijd moeilijk aan de bak. “Of ze hobbelen van het ene naar het andere flexcontract tegen slechte voorwaarden. Ongekend. Juist deze groep brengt een schat aan ervaring mee en moet een fatsoenlijke baan krijgen.” Verder meent hij dat investeringen in mensen die extra begeleiding nodig hebben zich “snel” zullen uitbetalen.