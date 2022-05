Lufthansa bevestigt interesse in Italiaanse branchegenoot ITA

Lufthansa wil zijn Italiaanse branchegenoot ITA overnemen. Daarvoor trekt de Duitse luchtvaartonderneming samen op met containervervoerder MSC. ITA is de rechtsopvolger van de eerder failliet verklaarde luchtvaartmaatschappij Alitalia.

Door de Duitse interesse in ITA ontstaat mogelijk een overnamestrijd. Air France-KLM zou als onderdeel van een consortium naar verluidt ook interesse hebben in de Italianen. Het in de Verenigde Staten gevestigde Certares Management LLC, een op reizen en toerisme gerichte investeringsmaatschappij, is volgens ingewijden de roerganger achter een rivaliserend bod. Daarbij kan de investeerder de commerciƫle steun krijgen van Air France-KLM en diens Amerikaanse partner Delta Air Lines.

De Italiaanse regering onder leiding van premier Mario Draghi kondigde in februari aan het verkoopproces van ITA in gang te hebben gezet. De verkoop van de luchtvaartmaatschappij, in het kielzog van een reeks mislukte pogingen door andere Italiaanse regeringen, zou een belangrijk succes betekenen voor de voormalige president van de Europese Centrale Bank.

Het verlieslijdende Alitalia kon alleen blijven vliegen dankzij overheidssteun. Het management van ITA kondigde eerder aan meer vaart te willen zetten achter het vinden van samenwerkingspartners. Die moeten medio dit jaar al gevonden worden, zo klinkt het.