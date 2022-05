Aandeelhouders Shell achter klimaatplan, minder steun Follow This

De aandeelhouders van Shell staan met meerderheid achter de plannen van het olie- en gasconcern om de eigen uitstoot te verlagen en in 2050 klimaatneutraal te worden. Een resolutie van de activistische aandeelhouder Follow This om Shell te dwingen tot nog sterkere klimaatdoelstellingen, haalde niet de meerderheid van de stemmen en kreeg minder steun dan vorig jaar. Eerder op de dag werd de vergadering in Londen nog stilgelegd vanwege een protest van klimaatactivisten in de zaal.

Op de jaarlijkse vergadering stemde circa 80 procent van de aandeelhouders in met de klimaatstrategie van Shell. Daarbij wil Shell dat de uitstoot uit eigen activiteiten in 2030 met 50 procent is verlaagd vergeleken met het niveau van 2016. Het gaat niet om de uitstoot die vrijkomt door het gebruik van de brandstofproducten van Shell door consumenten. Die uitstoot is veel groter dan die van Shell zelf.

Maar Follow This en milieugroeperingen als Milieudefensie vinden dat Shell te weinig doet om de uitstoot te verlagen en te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken. Een resolutie van Follow This waarin Shell wordt opgeroepen nog ambitieuzer te zijn, kreeg ongeveer 20 procent van de stemmen. Vorig jaar was dat nog 30 procent.

Topman Ben van Beurden verklaarde dat de klimaatstrategie van het bedrijf de juiste is en dat die in het belang van aandeelhouders, maatschappij en klimaat is. Hij stelde dat de doelen om de uitstoot te verlagen volledig voldoen aan de afspraken van Parijs en dat Shell sterke vooruitgang boekt. Volgens hem speelt Shell een belangrijke rol bij de energievoorziening, zeker gezien nu door de oorlog in Oekraïne de energieprijzen sterk zijn gestegen.

Vorig jaar won Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell. Daarbij oordeelde de rechter dat Shell de uitstoot in 2030 met 45 procent verminderd moet hebben, waarbij ook de uitstoot uit het gebruik van producten door consumenten wordt meegerekend. Shell heeft beroep aangetekend. Het bedrijf maakt vooral bezwaar tegen de eis dat het de uitstoot van gebruikers compenseert. Het Britse bedrijf vindt die opgelegde inspanningsverplichting niet haalbaar.

Volgens Milieudefensie houdt het bedrijf zich echter niet aan het vonnis. “Shell blijft lijnrecht tegen het vonnis van de rechter ingaan en brengt daarmee dagelijks mensenlevens in gevaar. Gevaarlijke klimaatverandering zorgt nu al voor overstromingen, bosbranden en extreme hitte”, zei campagneleider Nine de Pater van Milieudefensie. “De houding van het bestuur van Shell staat in schril contrast met de luide kritiek die zowel binnen de aandeelhoudersvergadering als buiten te horen was.”

Oprichter Mark van Baal van Follow This laat weten dat de aandeelhouders het bedrijf een “klimaatpauze” hebben gegeven vanwege de oorlog in Oekraïne. “Beleggers zijn gezwicht voor het verhaal van Shell dat de energiecrisis die is ontstaan als gevolg van de oorlog in Oekraïne zwaarder weegt dan de klimaatcrisis”, zegt Van Baal. “Beide crises moeten tegelijkertijd worden aangepakt door investeringen te verschuiven naar hernieuwbare energiebronnen.”