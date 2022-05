Air France-KLM-topman Ben Smith krijgt miljoenenbonus

Topman van luchtvaartcombinatie Air France-KLM Ben Smith krijgt zijn miljoenenbonus, maar ruim een kwart van de aanwezige aandeelhouders op de jaarlijkse vergadering in Parijs stemde daar tegen. Tijdens de vergadering was er veel rumoer in de zaal, onder meer over de bedrijfsvoering van de luchtvaartmaatschappij, die hard werd geraakt door de pandemie en via staatssteun overeind werd gehouden.

Smith krijgt bovenop zijn jaarsalaris van 900.000 euro een veelvoud aan variabele beloningen, in totaal zo’n 4,3 miljoen euro, De Canadees krijgt de bonus overigens pas uitgekeerd als driekwart van de staatssteun is terugbetaald. Air France-KLM zei ervan uit te gaan dat dat dit jaar nog niet zal lukken. Vorig jaar leed de luchtvaartcombinatie een verlies van 3,3 miljard euro. Minister Sigrid Kaag (Financiën) noemde de bonus eerder “ongepast” omdat het bedrijf nog aan het staatsinfuus van Nederland en Frankrijk hangt.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering lieten ontevreden aandeelhouders al van zich horen. Zo wilde een van hen weten waarom er extra geld gaat naar het vernieuwen van luchtvaartinterieur, zoals nieuwe stoelen in de economy- en businessclass van de vliegtuigen. “Werk aan de schuld van het bedrijf”, was te horen uit de zaal. Een andere aandeelhouder wilde weten wanneer “trouwe aandeelhouders” wat kunnen terugverwachten als rendement. Daarop volgde een klein applaus.

Bestuursvoorzitter Anne-Marie Couderc antwoordde: “We doen ons best.” De oorlog in Oekraïne, die ook een impact heeft gehad op de luchtvaartmaatschappij omdat er bijvoorbeeld omgevlogen moet worden nu het luchtruim boven Rusland en Oekraïne gesloten is, was volgens haar “niet te voorzien”. “We keren zo snel mogelijk terug naar de best mogelijke situatie”, aldus Couderc. Topman Smith wilde niets toevoegen.