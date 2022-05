AEX sluit in de plus, chipbedrijven bij grootste stijgers

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden maandag tot de grootste stijgers in de Amsterdamse AEX-index. De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 eindigde in de plus, evenals de toonaangevende Europese beurzen. Beleggers reageerden onder meer op de aankondiging dat de coronalockdownmaatregelen in China worden versoepeld.

Chipbedrijf ASMI dikte 4,4 procent aan en was daarmee de winnaar onder de hoofdfondsen. Besi won 3,1 procent en ASML kreeg er 2,7 procent aan beurswaarde bij. De AEX eindigde 0,9 procent hoger op 708,34 punten en de MidKap steeg 0,3 procent tot 1021,01 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway won 2,9 procent. Volgens de Britse krant The Times kan een verkoop van de Amerikaanse dochter Grubhub het bedrijf opzadelen met een afschrijving van wel 5 miljard pond (5,9 miljard euro). De Amerikaanse bank Bank of America zou gevraagd zijn om een koper voor Grubhub te vinden.

Unilever won 0,1 procent. Het levensmiddelen- en consumentengoederenconcern maakte bekend een meerderheidsbelang te nemen in Nutrafol, een fabrikant van haarverzorgingsproducten. Unilever had al een minderheidsbelang in het bedrijf. ING won 2,7 procent. Het financiƫle fonds profiteerde van het koopadvies dat analisten van Goldman Sachs op de bank plakten.

Shell zakte 0,7 procent. Het olie- en gasconcern gaat met SGH Energy aan de slag met de ontwikkeling van het Crux-aardgasveld, voor de kust van Australiƫ. In eerste instantie zullen vijf putten worden geboord en wordt een leiding aangelegd.

Luchtvaartconcern Air France-KLM steeg 3 procent en was de grootste stijger bij de middelgrote fondsen. KLM hoopt in gesprek met de vakbonden snel te komen tot een oplossing voor de cao-problematiek en dan met name over de reeds verlopen cao met piloten. De staatsagent voor KLM stuurde zondag een advies naar de Tweede Kamer. Daaruit kwam naar voren dat cao-afspraken die KLM met bonden wil maken, niet voldoen aan de voorwaarden van het coronasteunpakket. Zo zou er nog geen dekking zijn voor de beoogde loonsverhoging.

De euro was 1,0779 dollar waard, tegen 1,0702 dollar bij het slot van de beurzen op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 116,20 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 120,82 dollar per vat.