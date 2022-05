Huis verbouwen? Zo regel je dat het beste met de stijgende hypotheekrentes

In het eerste kwartaal van 2022 heeft het aantal hypotheekaanvragen een nieuw record bereikt door een enorme toename van het aantal oversluitingen van bestaande hypotheken. Daarmee anticiperen consumenten op de eerste stijgingen van de hypotheekrente, want dat kan nogal een groot verschil maken.

Denk je erover om je huis te verbouwen? Dan zijn er een aantal opties die je kunt afwegen. Kies je voor een lening, tweede hypotheek of hypotheek verhogen?

Financieringsmogelijkheden

Een verbouwing aan je huis kan best prijzig zijn en veel mensen willen niet een groot gedeelte van hun spaargeld inleggen. Wil je geld lenen voor je verbouwing dan kun je kiezen voor een persoonlijke lening, voor het verhogen van je hypotheek, of voor het aanvragen van een tweede hypotheek. Het hangt geheel af van je financiële situatie welke financieringsmogelijkheid het beste past.

Invloed stijgende rente

Sinds het eerste kwartaal van 2022 heeft het aantal aanvragen voor een hypotheek een record bereikt, vooral door de stijgende rente. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 191.293 hypotheken aangevraagd, een stijging van ruim 37 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dat bleek vorige maand uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Er waren in totaal 71.992 aanvragen bedoeld voor de aankoop van een woning. Daarmee wist de kopersmarkt het resultaat van vorig jaar, ondanks de toenemende krapte op de woningmarkt net te overtreffen. De stijgende rente had als gevolg dat het aantal hypotheekaanvragen in de niet-kopersmarkt dit kwartaal met 75,4 procent groeide, waarbij het vooral gaat om het over- en bijsluiten van een hypotheek.

Verhogen van hypotheek

Wanneer je je hypotheek verhoogt voor woningverbetering is de geldverstrekker vaak bereid extra geld beschikbaar te stellen. Daarvoor moet je onder andere je woning laten taxeren, waardoor bovenop de verbouwingskosten ook nog kosten worden gerekend voor het afsluiten van de financiering zelf. Daarbij kun je denken aan het de kosten voor het advies, het inschakelen van een taxateur en notariskosten. Ook duurt het een stuk langer om de financiering rond te krijgen.

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening zijn die zaken niet aan de orde. Zo kun je geld lenen zonder uit te weiden over je leendoel. Daarnaast is de looptijd van deze lening vaak korter, in tegenstelling tot een hypotheek die snel oploopt tot zo’n 30 jaar. Nadeel is echter dat de rente een stuk hoger ligt. Toch is een persoonlijke lening een betere keuze want alhoewel de rente een stuk hoger is, is het goedkoper dan een hypotheek aangezien de looptijd een stuk korter is. Onder aan de streep heb je dus minder kosten. Daarnaast is het fiscaal aftrekbaar en mag je boetevrij aflossen. Bij een hypotheek is dit niet het geval.