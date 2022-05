Gevolgen minder Russische gasleveringen voor prijs onduidelijk

Nu Gazprom stopt met leveringen aan GasTerra verdwijnt 2 miljard kubieke meter Russisch gas van de Europese markt. Eerder al sloot het Russische staatsgasbedrijf Polen, Bulgarije en Finland af. Het is niet direct te voorspellen of de prijzen nu weer gaan stijgen, want ook landen als Denemarken geven aan rekening te houden met het stopzetten van leveringen door Gazprom.

“Wij kunnen niet goed inschatten wat dit voor gevolgen heeft”, laat een woordvoerder van GasTerra weten. Nadat de gashandelaar bekendmaakte geen gas meer van Gazprom te krijgen schoot de prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs omhoog, maar dat was van korte duur. Volgens GasTerra is de Europese gasmarkt “geïntegreerd en groot”. Daarom is niet aan te geven hoe de gasprijs op de wat langere termijn zal reageren.

Europese landen proberen onder meer door verduurzaming minder gas te gaan gebruiken. Ook worden de gasprijzen momenteel al wat gestuwd omdat Europese landen bezig zijn hun voorraden versneld te vullen. Tegelijkertijd worden er allerlei plannen gemaakt om gas uit andere landen te halen. Zo rekent Bulgarije op gas uit Azerbeidzjan en kan Italië op korte termijn meer Algerijns gas gaan ontvangen.