Topman DAF krijgt promotie bij Amerikaans moederbedrijf

President-directeur Harry Wolters van truckfabrikant DAF krijgt promotie. Met ingang van augustus krijgt hij een hoge post bij Paccar, het Amerikaanse moederconcern van de onderneming. Bij DAF in Eindhoven zal hij worden opgevolgd door huidig financieel directeur Harald Seidel.

Wolters werkt al meer dan een kwart eeuw in verschillende rollen bij het bedrijf. In 2018 kreeg hij de leiding over DAF en werd hij tevens vicepresident van Paccar. Straks krijgt hij de functie General Manager Global Powertrain & Electrification binnen Paccar, een post die erg belangrijk is met het oog op het toenemende belang van elektrische vrachtwagens.

Voor zijn nieuwe baan zal Wolters met zijn gezin verhuizen naar Bellevue in de Verenigde Staten. Zijn opvolger werkt al bij DAF sinds 2001 en bekleedde hier ook al meerdere functies. Seidel, die econometrie heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, werd in 2017 benoemd tot financiƫle man van DAF.

Paccar staat er volgens de laatste cijfers niet slecht voor. In april werd bekend dat het Paccar lukt het om te profiteren van het chiptekort dat de autobranche al langere tijd in de greep houdt. Daardoor is er namelijk extra veel vraag naar tweedehands trucks en kunnen er ook hogere prijzen voor die gebruikte voertuigen worden gevraagd.