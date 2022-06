Beleggers schrikken van stap terug operationeel topvrouw Facebook

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, was woensdag een stevige verliezer op Wall Street vanwege het terugtreden van operationeel topvrouw Sheryl Sandberg. De 52-jarige Amerikaanse stond al jaren bekend als een van de drijvende krachten achter het zakelijke succes van het socialemediaconcern. Beleggers zetten het aandeel Meta na het nieuws over haar beslissing bijna 3 procent lager.

Sandberg kwam in 2008 bij Facebook en werd alom beschouwd als het zakelijke genie achter de onderneming die vorig jaar goed was voor bijna 120 miljard dollar aan omzet. Naast topman Mark Zuckerberg was ze ook het belangrijkste gezicht van het bedrijf. Ze heeft Facebook vaak publiekelijk verdedigd toen het bedrijf veel kritiek over zich heen kreeg, omdat het te weinig zou doen om haatzaaien, racisme en nepnieuws te bestrijden. Naar eigen zeggen wil Sandberg meer tijd vrijmaken voor werk voor haar filantropische stichting. Ze gaat niet helemaal weg bij Meta, ze blijft na haar stap terug later dit jaar nog wel een zetel houden in het bestuur.

De belangrijkste beursgraadmeters in New York gingen eveneens omlaag na een reeks nieuwe macro-economische cijfers. Ook werd gereageerd op uitlatingen van topman Jamie Dimon van de grote bank JPMorgan Chase. Hij waarschuwde beleggers om zich voor te bereiden op onrust op de financiële markten, nu de Federal Reserve bezig is met het opvoeren van de rente en Rusland oorlog blijft voeren in Oekraïne.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 32.813,23 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,8 procent tot 4101,23 punten en techbeurs Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt op 11.994,46 punten.

Softwarebedrijf Salesforce (plus 9,9 procent) was wel erg in trek bij beleggers. De onderneming, die bedrijfssoftware maakt, kwam met solide kwartaalresultaten en verhoogde zijn winstverwachting voor heel dit jaar. Salesforce zei daarbij weinig te merken van de economische onzekerheid.

Ook Warner Bros. Discovery wist de aandacht op zich gericht. De Britse marktwaakhond gaat de samenvoeging van de sportuitzendingen van het Britse telecombedrijf BT met de streamingdiensten van Warner Bros. Discovery nader onderzoeken. Het mediabedrijf, dat eigenaar is van onder meer HBO, Discovery Channel en Eurosport, leverde meer dan 4 procent in.

De euro was 1,0650 dollar waard, tegen 1,0639 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 114,78 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 115,80 dollar per vat.