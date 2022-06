Russische economie krimpt als gevolg van internationale sancties

De Russische economie wordt zichtbaar geraakt door de internationale sancties tegen Rusland en de massale boycot van het land door westerse bedrijven. Nieuwe cijfers van het ministerie van Economische zaken van Rusland wijzen op een economische krimp van 3 procent in april, nadat in maart nog sprake was van een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 1,3 procent.

Massale paniekaankopen door Russen in de weken na de invasie van Oekraïne verdoezelden aanvankelijk de economische klap van de westerse strafmaatregelen. Maar vervolgens begon de inflatie extra hard op te lopen. Daarmee werd het leven voor Russen ineens stukken duurder. Russische huishoudens zijn daarop minder gaan kopen en zijn in de onzekere tijden meer gaan sparen.

De winkelverkopen in Rusland zakten in april met bijna 10 procent op jaarbasis, wijzen gegevens van het federale statistiekbureau in Moskou uit. De klap voor de industrie en het vrachtvervoer pakte daarnaast erger uit dan alom door economen was voorzien. De productie van fabrieken lag bijna 2 procent lager dan een jaar eerder.

Wel bleef de situatie op de Russische arbeidsmarkt vrij stabiel en de werkloosheid liep verrassend genoeg zelfs iets terug tot 4 procent van de beroepsbevolking. Dit ondanks dat tientallen buitenlandse bedrijven zich uit Rusland terugtrokken in de nasleep van de invasie. Waarschijnlijk speelt mee dat de meeste van die bedrijven ervoor hebben gekozen om hun Russische werknemers voorlopig nog wel gewoon salaris uit te betalen.

De vooruitzichten voor de Russische economie zien er niet goed uit, werd eerder al bekend. Vorige maand zei de Russische centrale bank voor heel dit jaar rekening te houden met een krimp tussen de 8 en 10 procent. Daarbij is de verwachting dat de inflatie ergens tussen de 18 en 23 procent gaat uitkomen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde eerder al dat de Russische economie dit jaar 8,5 procent kleiner zal worden.