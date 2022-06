Onderzoek: betere timing scheepvaart helpt bij CO2-besparing

Containerschepen kunnen hun brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende uitstoot van kooldioxide flink verminderen als ze tijdens hun reis al rekening houden met de tijd waarop ze moeten aanmeren in de haven. Door exact op het juiste tijdstip te arriveren (Just-In-Time-aankomsten) kan er tot wel 14 procent brandstof worden bespaard, aldus het Havenbedrijf Rotterdam op basis van onderzoek in opdracht van de Low Carbon GIA.

Met Just-In-Time-aankomsten passen schepen tijdens hun reis de snelheid al aan voor een optimale aankomst in de haven. Dat kan alleen als ook ligplaats, vaarweg en nautische diensten beschikbaar zijn. De precisie-aankomsten spelen volgens het Havenbedrijf een belangrijke rol bij het verlagen van de uitstoot in de scheepvaart. De haven van Rotterdam deed mee aan het onderzoek, door aankomst en vertrektijden van schepen te verstrekken.

De grootste besparing werd gerealiseerd bij schepen die de gehele reis de snelheid aanpasten aan de verwachte aankomsttijd. Daar werd iets meer dan 14 procent brandstof bespaard. Ook als in de laatste 24 of 12 uur van een reis de snelheid aan de aanmeertijd wordt aangepast, is er sprake van een besparing. Maar die was met bijna 6 en dik 4 procent wel minder.

De Low Carbon GIA is een publiek-privaat samenwerkingsverband die innovatieve oplossingen bedenkt om tot een koolstofvrije scheepvaartsector te komen.