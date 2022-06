Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl keldert in dieprode AEX

Just Eat Takeaway kelderde maandag bijna 14 procent in een dieprode AEX-index, die geen winnaars kende. Vrijdag behoorde de eigenaar van Thuisbezorgd.nl nog tot de schaarse stijgers op het Damrak na berichten dat investeerder Apollo op zijn Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub zou azen.

De stemming op de Europese beurzen was over de gehele linie negatief. De torenhoge inflatie en de stappen die centrale banken wereldwijd zetten om deze te beteugelen zorgen voor een verkoopgolf op de wereldwijde aandelenmarkten. Vooral technologiefondsen, die het doorgaans moeten hebben van toekomstige groei, gingen opnieuw in de uitverkoop.

De Amerikaanse Federal Reserve beslist later deze week over de rente en beleggers vrezen dat de centrale bank harder zal ingrijpen om de hoge inflatie te bestrijden. Afgelopen vrijdag bleek namelijk dat de inflatie in de Verenigde Staten verder is opgelopen en daarmee nog geen tekenen van afkoeling laat zien.

De hoofdindex op Beursplein 5 raakte rond het middaguur 2,9 procent kwijt op 661,86 punten. De graadmeter verloor vrijdag al 2,5 procent. De MidKap zakte 2,7 procent tot 951,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 2,3 procent in.

Naast Just Eat Takeaway kregen de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML rake klappen met verliezen tot 6,9 procent. Ook fintechbedrijf Adyen en winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield moesten het ontgelden met minnen van 5,9 en 5 procent.

ING zakte 3,5 procent. De bank maakte bekend dat het negatieve rentes afschaft. Per 1 oktober zullen daardoor klanten met meer dan een ton op de rekening daar geen rente meer over hoeven te betalen. Het financiƫle fonds houdt maandag ook een beleggersdag waarbij het investeerders bijpraat over de te voeren strategie.

Ook speciaalchemiebedrijf DSM (min 2,2 procent) heeft investeerders bijeen geroepen. Het Limburgse bedrijf praat hen bij over de fusieplannen met het Zwitserse Firmenich.

In de MidKap behoorde luchtvaartcombinatie Air France-KLM tot de staartgroep met een min van bijna 6 procent door de aanhoudende zorgen over de impact van de personeelstekorten op de Europese luchthavens op de vliegvakanties deze zomer. Apothekersbedrijf Fagron was de enige stijger met een plus van 0,9 procent.

De euro was 1,0460 dollar waard, tegen 1,0513 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 119,06 dollar. Brentolie werd ook 1,3 procent goedkoper, op 120,48 dollar per vat.