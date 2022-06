Spaans cabinepersoneel Ryanair legt eind juni werk neer

Het Spaanse cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat eind deze maand staken. Werknemers van de Ierse prijsvechter leggen het werk neer omdat het bedrijf weigert te onderhandelen over hogere lonen. De Spaanse vakbonden zijn in gesprek met bonden in België, Frankrijk, Italië en Portugal om zo door heel Europa acties te organiseren.

Nederland is niet genoemd. Ryanair heeft hier na een eerder conflict met vakbonden geen basis meer.

De stakingen in Spanje zijn gepland op 24, 25, 26 en 30 juni en 1 en 2 juli. Ryanair is volgens Bloomberg weggelopen van de onderhandelingstafel nadat de Spaanse vakbonden dreigden met werkonderbrekingen. Het persbureau baseert zich op een brief van personeelsdirecteur Darrell Hughes van de prijsvechter. Hughes zegt daarin dat de vakbonden “onrealistische eisen” stelden en “weigerden om echt in gesprek te gaan”.

In Italië staakten piloten en cabinepersoneel van verschillende budgetluchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair, woensdag al. Daar wil het personeel beter worden betaald en onder meer makkelijker verlof kunnen aanvragen.

Stakingen kunnen het prille herstel van Ryanair na de coronacrisis in gevaar brengen. Tijdens het hoogseizoen deze zomer kan de vraag naar reizen het niveau bereiken van voor de pandemie in 2019. De stakingen vergroten ook de druk op luchthavens die al kampen met personeelstekorten en lange wachttijden. Door heel Europa hebben luchtvaartmaatschappijen daarom vluchten moeten schrappen.