Baas Spaans statistiekbureau weg na rel om inflatieberekening

Het hoofd van het Spaanse statistiekbureau INE is opgestapt. Officieel deed Juan Manuel Rodriguez Poo dat om persoonlijke redenen, maar het statistiekbureau kreeg de afgelopen tijd de nodige kritiek te verduren. Onder meer de reden waarop het de inflatie berekende viel niet overal bij de overheid even goed.

De manier waarop de energieprijzen door INE in de inflatie werden meegeteld, zou leiden tot een te hoog inflatiecijfer, zo klonk het vanuit de overheid, maar ook van andere economen. Daarnaast zou het statistiekbureau voor de inflatie ook kijken naar producten die verouderd zijn en daarom niet door een groot deel van de Spaanse bevolking gebruikt worden.

Verdere kritiek was er toen de Spaanse statistici vorig jaar het economische groeicijfer voor het tweede kwartaal scherp naar beneden bijstelden. Dat gebeurde juist nadat er goede cijfers over de banengroei en de hoeveelheid belasting die de overheid had opgehaald naar buiten waren gekomen, wat voor de critici moeilijk verenigbaar was.

Het vertrek van Rodriguez Poo is volgens de conservatieve partij Partido Popular een poging van de regering om haar greep op staatsinstellingen te versterken. De oppositiepartij wordt in haar mening gesterkt omdat de regering van premier Pedro Sanchez niet alleen snel een opvolger aan wil wijzen, maar ook nieuwe regels voor het statistiekbureau wil opstellen. Dat zou meer databronnen moeten gaan gebruiken en ook zogeheten ‘big data’, massaal vergaarde gegevens, moeten benutten.