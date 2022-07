Australië verhoogt rente voor derde keer op rij

De Australische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land opnieuw verhoogd. Het was de derde renteverhoging op rij. Met de verhoging wil de centrale bank de hoge inflatie in het land bestrijden. Net als veel andere landen kampt Australië met stijgende prijzen voor voedsel en brandstoffen.

De rente ging conform verwachting omhoog met 0,50 procentpunt tot 1,35 procent. In juni ging de rente ook al met 0,50 procentpunt omhoog. Dat was de grootste renteverhoging sinds 2000. In mei werd de rente in Australië voor het eerst sinds november 2010 opgeschroefd. De rente ging toen met een kwart procentpunt omhoog.

De centrale bank liet tevens doorschemeren de rente in de toekomst verder te zullen verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. De omvang en de timing van de rentestappen hangen daarbij af van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en van de inflatie.

De Australische inflatie is opgelopen tot het hoogste niveau in zo’n twintig jaar en ligt ruim boven de doelstelling van de centrale bank. De inflatie zal volgens de centrale bank naar verwachting later dit jaar een piek bereiken en volgend jaar afnemen tot een niveau van 2 tot 3 procent.