Aziatische beurzen overwegend hoger na rentebesluit Australië

De Aziatische aandelenbeurzen gingen dinsdag overwegend omhoog. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank om de rente verder op te schroeven met 0,50 procentpunt tot 1,35 procent. Het rentetarief staat daarmee weer op het hoogste niveau sinds mei 2019. Een maand geleden werd de rente in Australië ook al verhoogd met een half procentpunt. Dat was de grootste renteverhoging sinds 2000.

De All Ordinaries in Sydney won 0,4 procent na het rentebesluit. Het was de derde renteverhoging op rij. Economen hadden ook gerekend op een rentestap van 0,50 procentpunt. Met de verhoging wil de centrale bank de hoge inflatie in het land bestrijden. Net als veel andere landen kampt Australië met stijgende prijzen voor voedsel en brandstoffen. De Australische centrale bank hintte tevens op verdere renteverhogingen in de toekomst.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index klom 0,6 procent. Uit cijfers van onderzoeksbureau Caixin bleek dat de activiteit in de Chinese dienstensector in juni weer is gegroeid na de versoepeling van de coronamaatregelen in het land. Daarnaast meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua dat de Chinese vicepremier Lui He en de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen gesprekken hebben gevoerd over een mogelijke verlaging van de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen.

De Nikkei in Tokio stond een uur voor de slotbel 1 procent hoger. Volgens gegevens van de bank Jibun is de bedrijvigheid in de Japanse dienstensector in juni het sterkst toegenomen sinds oktober 2013. De Kospi in Seoul dikte 1,4 procent aan. In Zuid-Korea is de inflatie afgelopen maand verder opgelopen tot 6 procent. Dat is het hoogste niveau sinds november 1998.

Op de beurs in Taiwan steeg Foxconn ruim 1 procent. De grootste fabrikant van computeronderdelen ter wereld en de maker van de iPhones van Apple verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar na een sterke omzetgroei in juni.