Hypotheekadviseur: vijftigplusser wil niet terug naar huurhuis

De meeste vijftigplussers in Nederland die in een koophuis wonen, zitten niet te wachten op een verhuizing naar een huurhuis. Het vergroten van het huuraanbod is dus niet de manier om de doorstroming van senioren op de woningmarkt op gang te brengen, concludeert hypotheekadviseur Van Bruggen Adviesgroep na onderzoek.

Meer dan zes op de tien vijftigplussers ziet de stap van een koop- naar een huurwoning eigenlijk als een stap terug, komt onder meer naar voren. En de helft van de ruim 1500 ondervraagden sluit uit ook echt uit de overstap naar een huurwoning te maken.

“Vijftigplussers hebben nog lang geen behoefte aan een appartement, ook niet als de kinderen uit huis zijn”, merkt directeur Michiel Meijer. Waar de behoeften dan wel liggen op de woningmarkt, is volgens hem niet overal heel helder. Daar zou “liefst regionaal” onderzoek naar gedaan moeten worden.

Volgens Meijer zouden bijna acht op de tien van de ouderen wel wat zien in een geschikte seniorenwoning. Van dat soort gelijkvloerse woningen met veel faciliteiten in de buurt heeft Nederland er alleen veel te weinig, vandaar dat veel ouderen nu in hun bestaande huis blijven woningen en de doorstroming stokt.

Een deskundige van ABN AMRO stelde eerder dit jaar al dat veel ouderen nu wel willen verhuizen naar een seniorenwoning, maar dat toch niet doen omdat er geen passend en betaalbaar aanbod is. Volgens de bank zou Nederland de komende jaren minimaal 400.000 tot 500.000 nieuwe seniorenwoningen nodig hebben.