Topman Rabobank wil dat iedereen meepraat over stikstofdossier

De stikstofproblematiek in Nederland kan alleen opgelost worden als iedereen weer met elkaar gaat praten, zegt topman Wiebe Draijer van Rabobank. Volgens hem is de discussie nu in de “fase waarin iedereen naar elkaar verwijst”. Hij begrijpt de emotie van de boeren, maar denkt dat ze draagvlak dreigen te verliezen als ze op een agressieve manier actievoeren.

Volgende week schuift Draijer aan bij een gesprek met Johan Remkes, die voor het kabinet bemiddelt over het stikstofbeleid. Maar niet alle bedrijven die zijn uitgenodigd geven gehoor aan de uitnodiging van Remkes. Grote veevoerbedrijven praten volgende week bijvoorbeeld niet mee, hebben ze al laten weten. En ook zuivelconcern FrieslandCampina zei niet te willen komen en de gesprekken primair aan de belangenhartiging in de landbouw te laten.

Draijer denkt juist dat de oplossing zit in een totaalpakket aan maatregelen. De onrust bij boeren is volgens hem ontstaan omdat heldere plannen voor andere sectoren niet meegenomen waren. Daardoor zouden de boeren het idee hebben gekregen dat hen onrecht werd aangedaan. Meer begrip voor de boeren vindt Draijer erg belangrijk. Iedereen zou zich moeten voorstellen dat de boeren in hun bestaansrecht worden geraakt.

Dat de stikstofuitstoot in Nederland omlaag moet, betwist Draijer niet. Maar over de manier waarop dat gebeurt zou wel moeten worden gepraat. “Boeren die willen stoppen moeten dat ook met opgeheven hoofd kunnen doen.”

Sowieso vindt de Rabobank-topman de plannen van het kabinet te eenzijdig op het laten stoppen van bedrijven gericht. Hij is van mening dat boeren die wel door willen perspectief geboden moet worden. Er zijn in zijn ogen nog genoeg gebieden in Nederland waar de agrarische sector wel zou kunnen groeien.

“En voor meer duurzame landbouw moet ook meer worden betaald”, stelt Draijer daarnaast. Dat betekent volgens hem dat de consument meer geld zou moeten neertellen voor agrarische producten. Hierover zouden eveneens afspraken gemaakt kunnen worden, zodat de boeren een economische prikkel krijgen om verder te innoveren.

Rabobank kreeg de afgelopen tijd de nodige kritiek vanwege zijn rol in de financiering van de landbouw. Verschillende politieke partijen willen dat de financiƫle instelling meebetaalt aan het oplossen van de stikstofcrisis. De bank stelde onlangs ook met gemengde gevoelens terug te kijken op het door Nederland gevoerde landbouwbeleid van schaalvergroting, dat voor een groot deel door Rabobank is gefinancierd.