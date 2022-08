Afschrijvingen op energie en Rusland duwen Siemens in het rood

Het Duitse industrieconcern Siemens heeft in het afgelopen kwartaal voor het eerst in bijna twaalf jaar verlies geleden. Het negatieve resultaat is het gevolg van een miljardenafschrijving op de waarde van het belang van het concern in de voormalige energiedivisie Siemens Energy en de kosten voor het staken van de activiteiten in Rusland, waar Siemens zich terugtrekt vanwege de oorlog in Oekraïne.

De groep uit München leed in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettoverlies van 1,5 miljard euro. De afwaardering op Siemens Energy, die het concern eind juni al aankondigde, zette het resultaat met 2,7 miljard euro onder druk. De afschrijving op de Russische activiteiten bedroeg 600 miljoen euro. Siemens Energy kampt vooral met problemen bij zijn Spaanse windturbinedochter Siemens Gamesa en de herstructurering van zijn Russische activiteiten.

Voor het huidige boekjaar moet Siemens vanwege de afschrijvingen in het derde kwartaal ook de winstprognose verlagen. De verwachtingen voor de omzet blijven wel ongewijzigd. Los van de problemen bij het onderdeel energie en de Russische kostenpost deed Siemens verder goede zaken. De omzet groeide met 11 procent tot 17,9 miljard euro en de winst in de industriële sector steeg met 27 procent tot 2,9 miljard euro.

De orderportefeuille nam toe met 22 miljard euro tot een recordwaarde van 99 miljard euro. “We hebben het juiste aanbod en de juiste strategie om zelfs in onzekere tijden succesvol te zijn”, verklaarde topman Roland Busch.