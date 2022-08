Buitenlandse orders voor bussenfabrikant Ebusco drijven omzet op

Producent van elektrische bussen Ebusco zag zijn omzet in de eerste helft van dit jaar flink stijgen. Onder meer orders uit Scandinaviƫ en Duitsland dreven de inkomsten van het bedrijf op.

De omzet in de eerste helft van dit jaar bedroeg ruim 37 miljoen euro, zeven keer zoveel als dezelfde periode vorig jaar. Volgens Ebusco komt dit onder meer doordat er na de coronacrisis meer orders binnenkwamen. Zo leverde het bedrijf bussen aan ScandinaviĆ« en het stadsvervoerbedrijf van Berlijn. Ook de brutowinst steeg daardoor, naar 6 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg die nog zo’n 300.000 euro.

Momenteel heeft Ebusco nog een aantal orders uitstaan in Zweden, Denemarken en Barcelona. Dat gaat om respectievelijk 23, 19 en 21 bussen. Wanneer die bussen operationeel zijn, heeft Ebusco in negen landen bussen op de weg rijden. Het Deense vervoersbedrijf Nobina kocht in de eerste helft van dit jaar al een aantal bussen. Met de nieuwe order hoopt Ebusco zijn positie in Denemarken te versterken.

Om aan de toekomstige vraag te voldoen, is Ebusco van plan om bussen in Frankrijk te produceren. De bussenfabrikant wil een deel van de bestaande productiefaciliteiten in de regio van het Normandische Rouen onderbrengen bij een bestaande autofabriek. Naar verwachting is die locatie eind 2023 volledig gereed, maar kunnen er tot die tijd wel al zo’n 500 bussen worden geproduceerd.

Ebusco bestaat sinds 2012. Het hoofdkantoor staat in Deurne, waar ook de productiefaciliteiten zijn gevestigd. Daarnaast heeft het bedrijf nog een externe locatie in China. In oktober vorig jaar kreeg Ebusco een notering aan de beurs in Amsterdam.