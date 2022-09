Omwonenden Schiphol: vertrek Benschop lost probleem niet op

Het vertrek van Dick Benschop als topman van Schiphol lost de problemen op de luchthaven, zoals geluidsoverlast en personeelstekort, niet op. Hoewel hij zijn werk beter had kunnen doen, stond hij ook voor een onmogelijke opgave, zegt Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) namens de omwonenden van het vliegveld.

“Schiphol moet goedkoop zijn en kwaliteit leveren. Dat is een moeilijke taak”, aldus Poelmans, die vermoedt dat Benschop niet vrijwillig is opgestapt. “Hij zat in een onmogelijke positie.” Volgens hem zijn de politiek, de minister en Tweede Kamer, ook verantwoordelijk voor wat de president-directeur kan uitvoeren.

Benschop had te weinig oog voor de omgeving, meent Poelmans. “Hij heeft veel te weinig gedaan aan hinderbeperkende maatregelen.” Volgens de ORS moet het overstapmodel, waarbij reizigers via Schiphol overstappen naar een andere vlucht, verdwijnen. “Dat zou ruimte geven, zowel op Schiphol als voor de omgeving.”