VNC: vertrek Benschop ‘logisch gevolg van wat zich afspeelde’

Het vertrek van Dick Benschop is een “logisch gevolg van wat zich de afgelopen maanden op de luchthaven heeft afgespeeld”, stelt de vakbond voor cabinepersoneel VNC in een reactie. “Het is natuurlijk dramatisch wat er gebeurt de laatste maanden met de wachtrijen van passagiers. Niet alleen de luchtvaart maar ook de horeca heeft daar last van”, aldus een zegsman.

VNC trekt een voetbalvergelijking. “Als het spel van Ajax slecht is, moet de trainer ook weg. Benschop heeft dit niet alleen gedaan, maar als topman moet je wel je verantwoordelijkheid pakken. Wat naar onze mening wel heeft meegespeeld, is dat hij onzichtbaar is geweest in het hele proces.”

Volgens VNC heeft Schiphol erg traag gereageerd op de problemen. “Pas toen de eerste rijen zich vormden, zagen ze dat ze een probleem hadden. Er is niet alles aan gedaan om dit het hoofd te bieden.”