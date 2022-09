Wall Street opent licht lager na stroom van economische cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht omlaaggegaan na het voorzichtige herstel een dag eerder. Beleggers kregen een stroom van macro-economische cijfers te verwerken. Zo namen de Amerikaanse winkelverkopen in augustus onverwacht toe en daalden de importprijzen in vergelijking met de voorgaande maand. De wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering waren lager dan verwacht, wat wijst op een sterke arbeidsmarkt.

De stemming op Wall Street bleef terughoudend. Dat komt vooral door de vrees dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente volgende week opnieuw flink zal verhogen na het teleurstellende inflatiecijfer, dat eerder deze week naar buiten kwam.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent in de min op 31.009 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 3.925 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 11.654 punten.

Een stakingsdreiging van de spoorwegen hield de gemoederen ook bezig. De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde dat de spoorwegmaatschappijen en vakbonden een “voorlopige” deal hebben bereikt waarmee een grote staking in het weekend van de baan is. Eerder uitte de Amerikaanse minister van FinanciĆ«n Janet Yellen nog haar zorgen over de naderende staking en de economische schade die dat zou kunnen veroorzaken. De spoorwegbedrijven Union Pacific en Norfolk Southern stegen tot 1,5 procent, CSX verloor juist.

De grote supermarktketens Walmart (min 0,3 procent) en Target (plus 1,5 procent) lieten een wisselend beeld zien na meevallende cijfers over de winkelverkopen in de VS. Warenhuisketen Nordstrom profiteerde van een koopadvies van Jefferies en won 3,4 procent

Netflix schoot bijna 6 procent omhoog. Analisten van Evercore ISI verhoogden het advies voor de streamingdienst. Volgens de analisten kan de invoering van een nieuw goedkoper Netflix-abonnement met reclameboodschappen het aandeel met 30 procent doen stijgen.

Wynn Resorts steeg 5,8 procent. Analisten van de Zwitserse bank Credit Suisse schroefden hun aanbeveling voor de uitbater van casino’s op.

De euro was 0,9993 dollar waard, tegen 0,9998 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent goedkoper op 86,63 dollar. Brentolie kostte 2 procent minder op 92,08 dollar per vat.