Renteoverleg Fed en andere centrale banken domineren beursweek

De beurshandel zal komende week grotendeels worden bepaald door de beleidsvergadering van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank gaat de rente verder verhogen om de inflatie te beteugelen, maar de vraag is hoe groot die rentestap zal worden. Ook in andere landen staan rentevergaderingen op de agenda.

De inflatie in de Verenigde Staten viel in augustus hoger uit dan verwacht, waardoor de Fed mogelijk nog agressiever de rente gaat verhogen. De verwachting is dat de rente met 0,75 procentpunt wordt verhoogd. Ook verdere rentestappen de komende maanden in de grootste economie van de wereld lijken waarschijnlijk.

Ook centrale banken in onder meer Zweden, Zwitserland, Noorwegen, Japan, Turkije en het Verenigd Koninkrijk beslissen deze week over de rente. Vrijwel overal wordt een verhoging verwacht om de inflatie te drukken. Japan lijkt niet aan de rente te gaan tornen, ondanks de zorgen die leven over de lage waardering van de yen. De Turkse centrale bank zal op zijn beurt waarschijnlijk doorgaan met hun onorthodoxe aanpak om de rente laag te houden ondanks een inflatie van meer dan 80 procent.

De aandacht van beleggers blijft daarnaast uitgaan naar de energiemarkten. In meerdere Europese landen wordt gewerkt aan steunmaatregelen om bedrijven en huishoudens te helpen met de hogere energienota. Ondertussen zet China fors meer in op steenkolen vanwege onder meer de energieschaarste, de stijgende brandstofprijzen wereldwijd en extreem weer.

In de miljoenennota, die het kabinet dinsdag presenteert op Prinsjesdag, kunnen ook maatregelen zitten om de energienota voor Nederlandse huishoudens en bedrijven te verlagen. Er wordt onder andere nog overlegd over een prijsplafond voor stroom en gas.

Verder komt de Amerikaanse pakketvervoerder FedEx met cijfers. Dat bedrijf zorgde afgelopen beursweek voor beroering op de markten na een winstalarm. FedEx wordt vanwege zijn logistieke activiteiten ook als een barometer gezien voor de economische ontwikkelingen.

Verder volgen nog cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de bedrijfsinvesteringen en consumptie door huishouden. Ook volgens cijfers over het consumentenvertrouwen. De beurs in Londen blijft maandag gesloten vanwege de begrafenis van koningin Elizabeth II.