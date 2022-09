Turkije zoekt aansluiting bij door China geleide alliantie SCO

Turkije wil lid worden van de door China geleide Shanghai Cooperation Organization. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan probeert allianties te smeden met bevriende landen in het oosten. Erdogan deed de aankondiging nadat hij vrijdag de SCO-top in Oezbekistan had bijgewoond

In de voormalige Sovjetstaat voerde Erdogan gesprekken met leiders zoals de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin. Turkije zou het eerste NAVO-land kunnen worden dat zich aansluit bij de SCO. “Onze relatie met deze landen zal met deze stap naar een heel andere positie worden verplaatst”, sprak Erdogan tijdens de top volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Opmerkingen over de mogelijke toetreding van Turkije tot de SCO komen op een moment dat Erdogan een een-op-een-ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden probeert te regelen. Die ontmoeting zou na de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze week moeten plaatsvinden, maar staat nog niet in de agenda, aldus ingewijden. De twee zouden elkaar evengoed in New York nog kunnen treffen.

Turkije is als sinds 2013 aangesloten bij de SCO. Toen ondertekende het land een partnerschapsovereenkomst, maar Turkije is dus nog niet volwaardig lid. Een lidmaatschap geeft Turkije meer economische mogelijkheden. Zeker nu de regering probeert de economie te stabiliseren in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. Naast Rusland en China zitten onder meer ook India, Pakistan en Kazachstan in het acht leden tellende SCO.