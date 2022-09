KLM schrapt vanwege drukte Schiphol maandag 42 vluchten

Vanwege de drukte en personeelskrapte op Schiphol heeft KLM voor maandag 42 vluchten uit de dienstregeling gehaald. Die ingreep deed de maatschappij na een eerdere oproep van de luchthaven om minder passagiers vanaf Schiphol te vervoeren om de drukte het hoofd te bieden.

Het verzoek van Schiphol van vrijdag om verder in de capaciteit in te grijpen leidde niet tot meer annuleringen, aldus een KLM-woordvoerster. KLM is de grootste gebruiker van Schiphol. De maatschappij liet eerder weten “zeer ontstemd” te zijn over de gang van zaken.

Schiphol maakte vrijdag bekend dat tot eind oktober dagelijks 9250 passagiers minder van het vliegveld mogen vertrekken dan eerder aangegeven. Deze ingreep is nodig omdat er te weinig beveiligers zijn voor de veiligheidscontrole. Op zaterdag en zondag schrapte KLM ook al tientallen vluchten.