Duitse automobilist naar Nederland voor goedkopere benzine

Duitse automobilisten rijden sinds begin deze maand naar Nederland om goedkoper te kunnen tanken. Doordat de accijnzen op brandstoffen in Duitsland op 1 september omhoog zijn gegaan is benzine in Nederland nu goedkoper dan daar, zegt Ewout Klok, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA).

“We zien nu een omgekeerd tanktoerisme”, aldus de voorzitter. Duitsland had per 1 juli een accijnsverlaging voor twee maanden afgekondigd. “Maar de accijnzen zijn weer omhoog gegaan en nu zie je dat de benzine in Nederland goedkoper is dan in Duitsland”, aldus Klok.

Duitsers komen volgens hem niet in dezelfde mate hierheen als Nederlanders eerder naar Duitsland gingen om hun tank vol te gooien. “Het prijsverschil is niet dusdanig groot dat het interessant is voor heel veel Duitsers. Maar voor inwoners van de grensstreek loont het wel degelijk”, zegt de voorzitter. Hoeveel het prijsverschil precies is kon hij niet zeggen. Het geldt alleen voor benzine, de dieselprijzen zijn ongeveer gelijk.

Overigens is benzine in BelgiĆ« nog altijd aanzienlijk goedkoper dan in Nederland. Met name Brabanders gaan dan ook nog altijd massaal de grens over voor een tankbeurt. “Daar is eigenlijk niks veranderd”, aldus Klok.