Bank of England verhoogt rente opnieuw met 0,5 procentpunt

De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk opnieuw met 0,5 procentpunt verhoogd. Vorige maand schroefde de Britse centrale bank de rente al met eenzelfde cijfer op. Dat was toen de grootste rentestap sinds 1995. De BoE wil daarmee de hoge inflatie bestrijden, die in augustus weliswaar iets is afgekoeld maar nog altijd op het hoogste niveau in veertig jaar ligt.

De BoE begon in december vorig jaar als een van de eerste centrale banken met het verhogen van de rente en heeft die nu inmiddels zeven keer op rij opgeschroefd, tot een niveau van 2,25 procent. De rente staat daarmee weer op het niveau van 2008. Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.

De rentestap van 0,5 procentpunt was conform de verwachting van economen. De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Drie van de negen bestuurders stemden voor een renteverhoging met 0,75 procentpunt en eentje had liever een rentestap van 0,25 procentpunt gezien. De beleidsmakers verklaarden daarnaast krachtig te zullen blijven optreden om de inflatie te bestrijden.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk koelde in augustus iets af tot 9,9 procent, van 10,1 procent in juli. Dat kwam vooral door een daling van de benzineprijzen. De inflatie ligt daarmee echter nog altijd bijna vijf keer hoger dan het inflatiedoel van de centrale bank van 2 procent. De BoE verwacht nu dat de inflatie in oktober een piek zal bereiken van minder dan 11 procent. Eerder werd nog uitgegaan van een piekniveau van meer dan 13 procent.

De lagere inflatieverwachting is het gevolg van het nieuwe pakket aan energiemaatregelen van de nieuwe regering van premier Liz Truss. Die maatregelen moeten de energierekening van huishoudens en bedrijven in toom houden. Ook gaat de verhoging van de elektriciteitsprijzen die in oktober zou plaatsvinden niet door.

Dankzij deze steunmaatregelen zou de diepe economische recessie die de centrale bank eerder al had voorspeld mogelijk minder zwaar zijn dan gevreesd, zo verwachten de centrale bankiers. In het derde kwartaal zal de Britse economie naar verwachting met 0,1 procent krimpen, mede door de extra vrije dag vanwege de uitvaart van koningin Elizabeth. De economie zou daarmee dit kwartaal technisch gezien in een recessie belanden, na de eerdere krimp in het tweede kwartaal.