Consumentenbond: gas en licht ruim 4 keer zo duur als vorig jaar

Wie nu een nieuw variabel energiecontract afsluit bij een van de drie grote energiemaatschappijen, is gemiddeld ruim vier keer zo duur uit als een jaar geleden. Dat berekende de Consumentenbond op basis van de tarieven van Eneco, Vattenfall en Essent. Zij hebben zo’n 80 procent van de Nederlandse markt in handen.

In augustus 2021 waren klanten met een gemiddeld energieverbruik volgens de belangenvereniging 1637 euro per jaar kwijt. Met de nu geldende variabele tarieven bij een nieuw contract betalen klanten gemiddeld 7200 euro per jaar, wat bijna 340 procent meer is.

Huishoudens met een al lopend contract met variabele tarieven zijn gemiddeld ruim drie keer meer gaan betalen voor gas en licht, stelt de Consumentenbond. Dat is nog buiten de tariefsverhoging gerekend die voor de komende maanden is aangekondigd.