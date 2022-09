Luchtvaartmaatschappijen niet blij met Schiphol

De in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen zijn niet blij met de beslissing van Schiphol om het aantal reizigers ook in het komende winterseizoen te reduceren om daarmee de drukte door personeelstekorten aan te kunnen. Koepelorganisatie BARIN vindt dat het tijd wordt dat maatschappijen de kwaliteit krijgen waarvoor ze betalen. BARIN-voorzitter Marnix Fruitema zei op Radio 1 ook een stijging van de ticketprijzen te verwachten.

BARIN werd vorige week geconfronteerd met een ad-hocverzoek van Schiphol om de capaciteit op bepaalde dagen dezelfde week te beperken. Daar kwam donderdag een nieuw verzoek voor verdere beperkingen in het winterseizoen bovenop.

Volgens BARIN plannen luchtvaartmaatschappijen hun bemanning, grondpersoneel, vluchten en andere zaken niet per week. “Deze ad-hocverzoeken van Schiphol tonen aan dat zij hun planning niet onder controle hebben”, zo klinkt het.

De koepelorganisatie roept Schiphol op zo snel als mogelijk een akkoord te bereiken over betere arbeidsvoorwaarden op de luchthaven. Dat zou ook op korte termijn zijn beloofd.

Verder hebben de maatschappijen Schiphol laten weten een zogenoemde Service Level Agreement te willen sluiten. Daarin staan specifieke kwaliteitsdoelstellingen. “Op dit moment betalen alle luchtvaartmaatschappijen honderden miljoenen euro’s aan luchthavengelden, ongeacht de service die Schiphol levert. Dit is in geen enkele zakelijke relatie acceptabel en dat moet veranderen”, aldus BARIN. De koepelorganisatie wijst in het bijzonder naar de verhoging van de luchthaventarieven met 37 procent die Schiphol eerder aankondigde.