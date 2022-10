Honderd miljoen euro buitgemaakt bij hack cryptobeurs Binance

Hackers hebben op cryptobeurs Binance ruim 100 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Het gaat niet om diefstal van klanten, want de hackers slaagden erin de productie van Binance’ eigen cryptomunt BNB te verhogen en gingen er met die munten vandoor. Binance probeert die extra munten te bevriezen zodat ze niet in andere cryptomunten of geld kunnen worden omgezet.

De diefstal is een van de grootste in de geschiedenis van cryptovaluta. De hackers maakten gebruikt van een bug in een zogeheten cross-chain bridge. Dat is software die gebruikt wordt om cryptobezittingen van één blockchain naar de andere om te zetten. Een blockchain is een soort openbaar logboek. Transacties daarin worden door alle afzonderlijke onderdelen verwerkt, wat fraude zou moeten uitsluiten.

Eerder dit jaar werden met vergelijkbare hacks ook al honderden miljoenen euro’s buitgemaakt bij andere cryptobedrijven. Bij cryptospel Axie Infinity werden ruim 500 miljoen euro aan cryptomunten ontvreemd, bij cryptobedrijf Nomad ging het om zo’n 200 miljoen euro. In beide gevallen kwamen de hackers binnen via een zwakte in zo’n cross-chain bridge.