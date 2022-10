Just Eat Takeaway sterkste daler in AEX-index

De AEX-index in Amsterdam stond vrijdag tegen het einde van de ochtend nog altijd in de min. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, dat dit jaar al een groot deel van zijn beurswaarde zag verdampen, zakte verder weg en stond onderaan in de graadmeter. Ook chipfondsen stonden bij de verliezers na de publicatie van tegenvallende resultaten van grote chipbedrijven Samsung en AMD. Beleggers zijn verder in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De AEX-index noteerde 0,2 procent lager op 660,98 punten. Just Eat Takeaway verloor 5,8 procent. Het bedrijf maakte bekend ook in Belgiƫ boodschappen te gaan bezorgen. Dat doet het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl in samenwerking met supermarktketen Carrefour. Chiptoeleveranciers ASMI en Besi leverden tot 2,1 procent in. Ook chipmachinemaker ASML (min 1,7 procent) stond bij de zakkers.

ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX. Het staalconcern won 1,5 procent. Bij de middelgrote fondsen was die eer weggelegd voor sectorgenoot AMG dat 3,2 procent won. Ook vastgoedfondsen stonden bij de winnaars.

Intertrust won 1 procent. De overname van de financieel dienstverlener is weer een stap dichterbij nu de centrale bank van de Bahama’s akkoord ging. Het Amerikaanse CSC maakte eerder bekend Intertrust te willen overnemen. De partijen denken de overname nog dit jaar te kunnen afronden. De MidKap noteerde 0,2 procent hoger op 875,55 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent

Ook het geplaagde Credit Suisse blijft de gemoederen bezighouden. De Zwitserse bank steeg bijna 7 procent nadat het bekend had gemaakt voor omgerekend circa 3 miljard euro aan eigen schuldpapier terug te kopen. Dat gebeurt op het moment dat de bank bezig is met een grote reorganisatie. Daarbij worden vermoedelijk onderdelen verkocht om de balans te versterken.

Verder is er in Duitsland aandacht voor Adidas (min 1,2 procent) dat onderzoekt of het door wil gaan met de samenwerking met rapper Kanye ‘Ye’ West. Het Duitse sportkledingmerk en de artiest werken sinds 2015 samen aan de Yeezy-schoenenlijn, maar West liet zich onlangs negatief uit over die krachtenbundeling.

De euro was 0,9808 dollar waard, tegen 0,9820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 89,21 dollar. Brentolie steeg ook 0,9 procent tot 95,25 dollar per vat.