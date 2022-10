Eneco werkt aan elektrificeren Nederlandse chipsfabriek Lay’s

Energiebedrijf Eneco gaat voedingsmiddelenconcern PepsiCo helpen bij het elektrisch maken van processen in zijn fabriek in Broek op Langedijk, waar onder andere Lay’s-chips en Cheetos worden gemaakt. Met behulp van een nog te bouwen thermische opslag die werkt met groene stroom zou de fabriek efficiënter chips moeten kunnen bakken.

Lucht wordt straks met een elektrische weerstandsverwarming verwarmd tot 800 graden. Dan wordt de lucht langs ijzerslakken gevoerd die de warmte vasthouden. Als er dan warmte nodig is wordt de luchtstroom omgedraaid en geven de ijzerslakken hun warmte weer af aan de lucht.

Voor zowel Eneco als PepsiCo gaat het om het eerste industriële elektrificatieproject met een hoge temperatuuropslag in Nederland. In de Nederlandse levensmiddelenindustrie is dit volgens de partijen sowieso het eerste elektrificatieproject op deze wijze.

Naar verwachting beginnen de bouwwerkzaamheden medio volgend jaar. Volgens de planning zou de installatie dan eind volgend jaar klaar moeten zijn. Hoeveel geld alles precies kost, hebben de partijen niet naar buiten gebracht. Wel zeggen ze voor de klus ook subsidie te ontvangen.

Het is de bedoeling dat de CO2-uitstoot van de Noord-Hollandse fabriek hierdoor met meer dan 8500 ton CO2 per jaar wordt teruggebracht. Dat zou goed zijn voor een reductie van 51 procent. Dit is dan een eerste stap. Uiteindelijk zou de CO2-uitstoot zo met 98 procent moeten worden teruggedrongen.