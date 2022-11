Quote: vermogen 500 rijkste Nederlanders opnieuw toegenomen

Het vermogen van de vijfhonderd rijkste mensen van Nederland is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen, staat in de nieuwste editie van de Quote 500. Opvallende nieuwkomers op de lijst zijn Max Verstappen en prins Bernhard van Oranje-Nassau. Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken is opnieuw de rijkste, al nam haar vermogen wel iets af ten opzichte van vorig jaar.

Het totale vermogen van rijke Nederlanders nam het afgelopen jaar toe met bijna 5 procent tot bijna 3000 miljard euro. De ondergrens, het vermogen van de laagst genoteerde persoon op de lijst, steeg met 10 miljoen euro tot 120 miljoen euro. Dat vermogen staat op naam van Formule 1-coureur Max Verstappen, tevens het jongste Quote 500-lid van dit jaar.

Prins Bernhard komt de Quote 500 binnen op plaats 481. Zijn vermogen wordt geschat op 125 miljoen euro. Dat heeft hij met name te danken aan vastgoedinvesteringen en zijn softwarebedrijf Levi9. De familie Oranje-Nassau in zijn geheel staat op plek 11 van de vijftig rijkste families, met een vermogen van 1,2 miljard euro. Bovenaan die lijst staat de familie Brenninkmeijer, bekend van kledingwinkelketen C&A, die goed is voor 24 miljard euro.

Carvalho-Heineken, al sinds jaar en dag de aanvoerster van de lijst van ’s lands rijkste personen, zag haar vermogen met iets meer dan 5 procent dalen tot 12,8 miljard euro. Ondanks die daling steekt ze nog altijd met kop en schouders boven de anderen in de lijst uit. Op plaats twee staat Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg, met een geschat vermogen van 6,2 miljard euro. De top 3 wordt afgesloten door Frits Goldschmeding, oprichter van uitzendbureau Randstad, met een vermogen van 5,2 miljard euro.

Hoogste nieuwe binnenkomer is Peter Bijvelds, topman van Ebusco dat elektrische bussen bouwt. Hij komt binnen op plek 95 met een vermogen van 480 miljoen euro. Het bedrijf uit het Brabantse Deurne haalde dit jaar veel nieuwe bestellingen binnen en breidde zijn productiecapaciteit uit met een aanstaande nieuwe fabriek in het Franse Rouen. Als die locatie volledig in bedrijf is, moeten er jaarlijks vijfhonderd bussen uit de fabriek rollen bestemd voor verschillende landen.

De grootste stijger op de lijst is Jouk Pleiter, op plaats 14. De topman van het Amsterdamse Backbase, een bedrijf dat banken helpt met het opzetten van internet- en mobiel bankieren, zag zijn vermogen meer dan vernegenvoudigen tot 2,3 miljard euro. De grootste daler is Jitse Groen, oprichter van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl. Groen, goed voor 285 miljoen euro, staat nu op plek 175 nadat hij in een jaar tijd ruim driekwart van zijn vermogen heeft zien verdampen. Vorig jaar bezette hij nog de 34e plaats.

John de Mol is nog steeds de hoogst genoteerde bekende Nederlander in de lijst. Met een vermogen van 2 miljard euro zakte hij wel, van plaats 18 naar 22. Andere BN’ers op de lijst zijn onder meer theaterproducent Joop van den Ende (plek 29 met 1,6 miljard euro) en tv-producent Reinout Oerlemans (plek 268 met 210 miljoen euro).