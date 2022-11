Toyota houdt zorgen over tekorten chips en onderdelen

Autoconcern Toyota heeft het derde kwartaal van dit jaar een kwart minder winst gemaakt. De Japanse onderneming blijft zorgen houden over het tekort aan chips en onderdelen. Toyota tornde bij de publicatie van de kwartaalcijfers niet aan zijn verwachtingen voor het hele jaar, ook niet nu de lage waardering van de yen de verkopen overzees kan aanjagen. Verder kondigde Toyota aan voor 150 miljard yen, omgerekend zo’n 1 miljard euro, aan eigen aandelen in te kopen.

Over het derde kwartaal van dit jaar rapporteerde Toyota een operationele winst van 563 miljard yen, tegen 750 miljard yen in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens Toyota ligt het concern op koers om het boekjaar dat loopt tot en met maart af te sluiten met een operationele winst van 2,4 biljoen yen. Wel sneed het Japanse bedrijf in zijn productiedoelen als gevolg van de onderdelentekorten.

De chiptekorten vloeien voort uit de coronagerelateerde lockdowns toen er een grote vraag was naar computers en andere gadgets. Naast de chiptekorten kampt de sector ook met stijgende kosten voor materialen en logistiek, evenals andere verstoringen in de leveringsketen.

De zwakke yen helpt het concurrentievermogen van de Japanse autofabrikanten in het buitenland. Maar tegenover de voordelen staan ook nadelen nu Japanse bedrijven door de zwakkere yen meer moeten betalen voor ingevoerde grondstoffen en energie.