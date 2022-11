Oud-minister Koolmees begint bij zwalkende NS

Met Wouter Koolmees hebben de Nederlandse Spoorwegen (NS) weer een president-directeur. Bij het spoorbedrijf, dat door de nodige problemen veelal negatief in het nieuws is, stond sinds deze zomer financieel directeur Bert Groenewegen tijdelijk aan het roer. Hij vulde het gat dat ontstond toen Marjan Rintel vertrok om topvrouw bij KLM te worden.

Koolmees, voormalig minister van Sociale Zaken, heeft een aanstelling voor vier jaar gekregen. Hij komt binnen in een turbulente tijd voor NS, want net als in veel andere branches heeft het bedrijf last van personeelstekorten. Zo gaf NS onlangs aan 2200 vacatures te hebben. Nieuwe medewerkers moeten bovendien opgeleid worden tot conducteur of machinist voordat ze de gaten in de dienstregeling kunnen helpen oplossen.

Daarnaast loopt de aanbesteding voor de concessie voor het hoofdrailnet vanaf 2025. Het kabinet is van plan dit weer onderhands aan de NS te gunnen voor de komende tien jaar, maar concurrenten willen dat dit proces wordt stopgezet. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de internationale verbindingen uit de concessie worden gehaald. Het spoorbedrijf vreest dat zonder die lucratieve verbindingen het moeilijker wordt om de rest van de dienstregeling uit te voeren en toch winstgevend te blijven.