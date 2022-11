Topeconoom ECB: volgend jaar waarschijnlijk meer renteverhogingen

De Europese Centrale Bank (ECB) zal volgend jaar waarschijnlijk doorgaan met het verhogen van de rente om de hoge inflatie aan te pakken. Dat zei ECB-hoofdeconoom Philip Lane in een interview met de financiële website Market News.

De ECB is bezig de rente agressief te verhogen tegen de inflatie. De afgelopen twee keer ging dat met stappen van driekwart procentpunt. In december zal de rente waarschijnlijk opnieuw worden verhoogd. “Ik denk niet dat dat de laatste renteverhoging zal zijn”, aldus Lane.

Het is volgens Lane echter niet zeker dat het in december opnieuw om een rentestap van 0,75 procentpunt zal gaan. Binnen de ECB zou worden gezinspeeld op een verhoging met 0,5 procentpunt, mede door toenemende zorgen over een recessie door die renteverhogingen. De rentevergadering is op 15 december.