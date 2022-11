Woning verhuren aan expats in 2023? Dit zijn 5 tips

De woningnood is eind 2022 nog steeds hoog en dat betekent dat er, met name in de grote steden, gevochten wordt om degelijke woonruimte. De gemiddelde huurprijzen liggen hoog, wat het aantrekkelijk maakt om woonruimte te verhuren. Wil je bijvoorbeeld graag je huis verhuren aan expats? Meestal levert dat een behoorlijk rendement op.

Vijf tips om aan expats te verhuren

Bij expats verhuur je je woning aan personen die tijdelijk in een ander land verblijven dan waar ze vandaan komen. Meestal komt dat doordat ze door hun werkgever naar een ander land worden overgeplaatst. Vaak hebben expats een hoog inkomen. Daardoor hebben ze gemiddeld tussen de € 900 en € 1.750 per maand te besteden aan woonruimte. De huur wordt daarnaast vaak ook nog eens gedeeltelijk betaald door het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Een hoge huurprijs, en dus een hoog rendement, is daardoor mogelijk. Hoe zorg je ervoor dat je expats aantrekt?

Zorg voor goede voorzieningen

Voor expats is gemak en comfort van groot belang, dus moderne apparatuur is vaak een vereiste. Denk bijvoorbeeld aan een vaatwasser, magnetron, koffiezetapparaat, goede en snelle wifi verbinding en een smart tv. Deze voorzieningen dragen bij aan een comfortabel verblijf, iets waar veel expats behoefte aan hebben wanneer ze langere tijd in een nieuw land verblijven.

Kies voor een neutrale, moderne look

Een modern ingerichte woning met een neutrale stijl zijn vaak in trek. Frisse, witte geverfde muren, een moderne badkamer en een laminaatvloer passen binnen de persoonlijke smaak van veel mensen.

Vervang regelmatig gebruiksvoorwerpen

Na een lange periode van verhuren is het prettig om gebruiksvoorwerpen als handdoeken, lakens, matrassen, kleden en kussens te vervangen. Op die manier ziet de huurder dat alles nieuw en hygiënisch is en klaar voor gebruik.

Zorg voor een borg

Het is belangrijk om tenminste een borg van 1 maand op te nemen in de huurovereenkomst. Stel je hebt eventuele onverwachte kosten, dan heb je in ieder geval een potje om dat mee te betalen. Het is het beste om de staat van de woning goed vast te leggen met een inventarislijst die onderdeel is van het huurcontract. Dan weten beide partijen precies wat er aanwezig is en wat de status is van de spullen.

Maak duidelijke afspraken met expats

Leg in het huurcontract duidelijke afspraken vast op het gebied van onder andere onderhoud, wel of geen huisdieren en wandversieringen. Zo ontstaan er zo min mogelijk verwarringen of conflicten gedurende de huurperiode. Een partijen als Hubbs kan je hierbij helpen.