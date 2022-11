Saudi-Arabië ontkent bericht over verhoging olieproductie

Saudi-Arabië ontkent het bericht van zakenkrant The Wall Street Journal dat oliekartel OPEC bij de vergadering in december de olieproductie met een half miljoen vaten per dag kan gaan verhogen. Volgens de Saudische energieminister Abdulaziz bin Salman wordt er momenteel niet gesproken over een productieverhoging binnen het kartel.

De OPEC praat op 4 december samen met bondgenoten als Rusland over de productie. Die olie-alliantie (OPEC+) had eerder juist de productie flink verlaagd om zo de olieprijzen te stutten. Volgens Bin Salman is het bekend dat de OPEC+ niet praat over mogelijke beslissingen voorafgaand aan de vergadering. Hij stelt dat de huidige productieverlaging van 2 miljoen vaten per dag loopt tot eind dit jaar en dat de OPEC+ klaar staat om aanpassingen te doen aan de productie als dat nodig is.

Volgens The Wall Street Journal speelt bij die mogelijke productieverhoging mee dat de regering van president Joe Biden een Amerikaanse rechtbank heeft gevraagd de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman immuniteit te verlenen. Dat zorgt er in feite voor dat hij niet vervolgd kan worden in de Verenigde Staten, waar Bin Salman is aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi. De Saudi’s zouden Biden dus willen belonen voor deze stap omdat door een hogere olieproductie de prijzen aan de pomp verder kunnen dalen.

Na de ontkenning door Saudi-Arabië liepen de verliezen voor de olieprijzen behoorlijk terug, na de sterke dalingen eerder op de dag. Een vat Brentolie daalde 1,2 procent tot 86,61 dollar en Amerikaanse WTI-olie werd 1,2 procent goedkoper op 79,14 dollar per vat. Eerder ging het om minnen van meer dan 5 procent. De prijzen staan wel onder druk door de vrees voor nog strengere coronalockdowns in China.