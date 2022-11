Spaanse inflatie daalt voor vierde maand op rij

De Spaanse inflatie is voor de vierde maand op rij gedaald dankzij de lagere elektriciteits- en brandstofkosten. Daarbij was de daling sterker dan kenners gemiddeld hadden verwacht. Het Spaanse cijfer betekent een opsteker voor de Europese Centrale Bank, die de laatste tijd de rentes flink heeft verhoogd om daarmee de inflatie te drukken. Ook zal het cijfer vertrouwen geven aan de Spaanse regering, die de laatste tijd recordbedragen uitgaf om steunpakketten te financieren.

De consumentenprijzen stegen in Spanje in november met 6,6 procent ten opzichte van een jaar geleden, tegen 7,3 procent een maand eerder, aldus het statistisch instituut. Economen die waren geraadpleegd door persbureau Bloomberg hadden rekening gehouden met een niveau van 7,1 procent. De kerninflatie, die geen rekening houdt met sterk in prijs schommelende producten zoals energie en voedsel, steeg tot 6,3 procent.

Duitsland, de grootste economie van het continent, maakt later op dinsdag inflatiecijfers bekend. De verwachting is dat de Duitse prijsstijgingen ook minder sterk zijn geworden, maar evengoed zal de inflatie nog wel in de dubbele cijfers zijn gebleven. Vanuit de eurozone komen later nieuwe cijfers naar buiten. De data zijn belangrijk voor de ECB bij de beslissing over volgende rentestappen om de ongekende prijsdruk in het landenblok te beteugelen.