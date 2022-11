Marktplaats: tweedehands speelgoed populairder door hoge inflatie

Marktplaats zag de vraag naar tweedehands speelgoed in de maand november toenemen. Volgens de onlineverhandelplek kan dat komen door onder meer de hoge inflatie. Niet alleen de vraag nam toe, ook werd er meer speelgoed aangeboden.

Marktplaats zag de vraag in november met 10 procent stijgen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In totaal werd de speelgoedcategorie 40,2 miljoen keer geraadpleegd, tegen 36,8 miljoen keer in november 2021. Zo’n 650.000 keer werd er ook daadwerkelijk gereageerd op advertenties.

Ook het aanbod van speelgoed groeide: in november werden 597.000 advertenties geplaatst, zowel van speelgoed met gebruikssporen als van speelgoed dat zo goed als nieuw was. Vorig jaar lag dat aantal op 586.000, aldus Marktplaats.

De lijst van het meest populaire speelgoed waar de afgelopen maand op werd gezocht, wordt aangevoerd door NERF-guns, speelgoedgeweren en -pistolen die schuimen pijltjes afvuren. Daarnaast waren modeltreinen populair, evenals ‘stapelsteinen’, een soort grote stapelblokken die op elkaar passen.

Marktplaats lanceerde begin november een campagne die ouders moest inspireren om hun kroost tweedehands speelgoed cadeau te doen. Volgens de onlineverhandelplek zouden veel (groot)ouders namelijk in de veronderstelling verkeren dat ze kinderen enkel blij kunnen maken met cadeaus die nieuw zijn. “Kijk eens naar tweedehands speelgoed door de ogen van een kind”, was de boodschap. Voor kinderen zou het namelijk niet uitmaken of speelgoed nieuw of gebruikt is.