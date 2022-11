ASMI aan kop in AEX na verhoging omzetverwachting

ASMI was dinsdag de grootste winnaar in de AEX-index op het Beursplein. De chipmachinefabrikant verwacht dat de resultaten minder gedrukt zullen worden door nieuwe Amerikaanse beperkingen voor de export naar China dan eerder gedacht. ASMI denkt dat de verkopen aan China, net als die in andere regio’s, hoger zullen uitvallen dan verwacht en schroefde zijn omzetverwachting voor het huidige kwartaal op. Het aandeel werd dik 7 procent hoger gezet.

Beleggers hielden daarnaast de ontwikkelingen in China in de gaten, waar deze week protesten zijn uitgebroken tegen het strenge coronabeleid in het land. Die zorgden maandag voor onrust op de financiƫle markten. De Chinese autoriteiten hielden dinsdag een persbijeenkomst over de coronamaatregelen. Daarin werd onder meer gemeld dat China de vaccinatiegraad onder ouderen wil opvoeren, een stap die door gezondheidsexperts als cruciaal wordt gezien voor heropening van de economie.

Hoewel China lijkt vast te houden aan het strikte coronabeleid, zullen de autoriteiten mogelijk op lokaal niveau wel wat aanpassingen doen om de onrust wat tot bedaren te brengen. Deze hoop zorgde dinsdag voor opluchting op de Chinese beurzen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger, op 725,30 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 944,08 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent. De Duitse DAX bleef vrijwel vlak.

Naast ASMI stond ook Shell (plus 2,1 procent) in de kopgroep van de AEX. Het olie- en gasconcern profiteerde van een herstel van de olieprijzen. Dat kwam deels door de hoop op een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen in China, de grootste olie-importeur ter wereld. Ook wordt verwacht dat oliekartel OPEC en bondgenoten, waaronder Rusland, de olieproductie nog verder omlaag zullen brengen om de prijzen te stutten.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer, op 78,57 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder, op 84,84 dollar per vat. Maandag zakten de olieprijzen nog tot het laagste niveau sinds december vorig jaar als gevolg van de onrust in China.

Techinvesteerder Prosus won 1,8 procent dankzij een sterke koerswinst van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent (plus 5,4 procent), waarin het een groot belang heeft. Telecomconcern KPN en uitzender Randstad sloten de rij in de AEX, met minnen tot 0,8 procent.

In Milaan kelderde Juventus 10 procent. Het bestuur van de Italiaanse voetbalclub is opgestapt vanwege vermoedens van fraude. Topman Maurizio Arrivabene is gevraagd om aan te blijven totdat een nieuw bestuur is aangesteld.

De euro was 1,0358 dollar waard tegen 1,0380 dollar een dag eerder.