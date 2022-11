Ruim 1 op 3 Oekraïense vluchtelingen vond betaalde baan

Van de Oekraïense vluchtelingen die dit jaar naar Nederland kwamen als gevolg van de oorlog in hun land, had ruim één op de drie in juli een betaalde baan gevonden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De meesten van hen werkten in deeltijd, vaak als uitzend- of oproepkracht.

Het CBS heeft gekeken naar de groep van ruim 50.000 Oekraïners tussen de 15 en 65 jaar oud die op 1 juli van dit jaar in Nederland verbleven. Van die groep werkten 18.000 vluchtelingen in loondienst bij een Nederlandse werkgever, wat neerkomt op 35 procent. Het grootste deel van de Oekraïners, 52 procent, werkte minder dan 20 uur per week. 15 procent van de vluchtelingen had een voltijdbaan van 35 uur of meer.

Het CBS kan moeilijk specificeren in welke sectoren zij aan het werk zijn gegaan. Zo was 53 procent van de Oekraïners werkzaam in de zakelijke dienstverlening, maar daar vallen ook alle vluchtelingen onder die werken via een uitzendbureau. Wel meldt het statistiekbureau dat er naar verhouding veel Oekraïners werkten in handel, vervoer en horeca.