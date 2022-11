ABN AMRO: winkeliers geplaagd door lage koopkracht en hoge kosten

Veel winkeliers in Nederland hebben het naar verwachting volgend jaar nog moeilijk. Dat komt vooral door de dalende koopkracht van consumenten en steeds hogere kosten voor huur, energie, inkoop, transport en personeel, staat in een retailrapport van ABN AMRO.

De economen van de bank denken dat heel de sector in 2023 met 0,5 procent krimpt. Voor dit jaar voorspellen ze nul groei voor de sector. Supermarkten (min 3 procent) en voedingsspeciaalzaken (min 5 procent) zien de inkomsten dit jaar waarschijnlijk wel stevig krimpen.

Dat komt vooral doordat consumenten dit jaar vaker uit eten gingen, na de coronacrisis. Dat ging ten koste van de supermarktomzet. “Ook is het koopgedrag veranderd, doordat boodschappen veel duurder zijn geworden. Zo geeft de consument de voorkeur aan minder dure supermarkten of aan discounters en zien speciaalzaken, zoals bakkers en slagers, de klandizie teruglopen”, aldus de bank.

Meubel- en interieurwinkels, die dit jaar waarschijnlijk al 4 procent krimpen, zien de inkomsten volgend jaar volgens ABN AMRO met 0,5 procent teruglopen. Meubels werden het afgelopen jaar flink duurder, als gevolg van stijgende grondstofprijzen en hoge internationale transportkosten. “Het goede nieuws is wel dat grondstoffenprijzen inmiddels licht zijn gedaald, tekorten aan materialen zijn afgenomen en minder sprake is van verstoringen in de toeleveringsketen”, aldus de economen.

Kledingwinkels deden dit jaar goede zaken, na een zwaar jaar in 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. “Hoewel de winkels een mooie inhaalslag hebben gemaakt, dienen zich echter nieuwe problemen aan. De stijgende energie-, inkoop-, arbeids- en huurkosten drukken flink op de marges”, stelt ABN AMRO vast.

Ook schoenenwinkels herstellen dit jaar weer enigszins van de verplichte sluitingen tijdens de pandemie. Zij hebben echter structureel last van concurrentie van andere aanbieders, vooral van webwinkels als Zalando en Wehkamp. Daarnaast verkopen fysieke kledingwinkels ook steeds vaker schoenen. “Bovendien zijn sneakers erg gewild zowel onder jongeren als volwassenen en deze worden vaak bij een sportzaak of online gekocht.”