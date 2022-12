Kerstbomenkwekers zien topdrukte, net als vorig weekend

Nederlanders gaan dit weekend massaal kerstbomen kopen. “Dit weekend is echt een gekkenhuis”, zegt voorzitter Gerard Krol van de Vereniging voor Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK). Zijn leden leveren kerstbomen aan bijvoorbeeld tuincentra en bouwmarkten, maar ook aan de tussenhandel, die op zijn beurt weer aan kleinere kerstboomverkopers levert.

Hoewel het weekend na Sinterklaas traditiegetrouw heel druk is, vindt er ook een verschuiving plaats. “Ook vorig weekend was er al topdrukte”, weet Krol, die vermoedt dat veel mensen na het vieren van Sinterklaas direct in de kerststand overgaan. “Ik denk dat we dat volgend jaar weer zien, als sinterklaasavond op een dinsdag valt.

De kerstbomenverkoop begon op de meeste plekken in het weekend van 26 november, maar dat spreekt nog altijd maar een kleine groep aan. “Dat is misschien maar goed ook, want hoe later mensen de kerstboom kopen, hoe groter de kans is dat die mooi blijft tot na de Kerst.”

Eerder gaf de VNK al aan te verwachten tussen de 2,2 miljoen en 2,5 miljoen kerstbomen te verkopen. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar, toen mensen vanwege een coronalockdown op zoek waren naar wat meer sfeer in huis. Alles wijst erop dat die verwachting uitkomt, zegt Krol, ondanks de hoge inflatie.

De VNK telt ruim dertig leden. Dat zijn de grotere Nederlandse kerstbomenkwekers. Voor deze ondernemers zijn kerstbomen wel vaak een bijverdienste.