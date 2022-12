België komt met belasting privévliegtuigen en korte vluchten

België komt met een nieuwe belasting voor privévliegtuigen. Ook korte vluchten zullen extra worden belast, net als vluchten met oudere, meer vervuilende vliegtuigen. De Belgische regering wil daarmee vervuiling tegengaan, maar ook geluidsoverlast.

Nu is het al zo dat luidruchtige vliegtuigen op de Brusselse luchthaven Zaventem een belasting moeten betalen. Maar privéjets zijn daarvan nog vrijgesteld. Op 1 april verandert dat en gaan bovendien de mate van vervuiling en de eindbestemming meetellen voor de belasting. Op vluchten korter dan 500 kilometer zal een hogere belasting worden geheven.

Zakenvluchten zijn goed voor een op de acht vliegbewegingen in België. Transportminister Georges Gilkinet vindt het niet meer dan logisch dat ook die belast worden. “De geluidsoverlast die bewoners rond Zaventem ervaren kan niet zo blijven, of ze nou in Vlaanderen, het Brussels gewest of Wallonië wonen.”